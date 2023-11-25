Володин заявил релокантам, что их не ждут в России с распростертыми объятиями

Те, кто когда-то выехал за рубеж, не могут ожидать теплого приема в случае возвращения в РФ.

Председатель Государственной Думы написал в своем микроблоге, что многие эмигранты возвращаются назад во многом потому, что не сумели найти для себя достойную работу на новом месте.

«Те, кто возвращаются из-за границы, должны понимать, что с распростертыми объятиями здесь их никто не ждет», - добавил он.

Вячеслав Володин также считает, что покидая родину, релоканты совершают предательство и по отношению к своим близким, и к родной стране. В частности, это касается тех, кто сейчас возвращается из Израиля. Такие люди даже на новом месте не стали защищать свое государство, на которое напали. Они предпочли вернуться туда, откуда когда-то насовсем уехали.