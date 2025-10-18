Вологодская область столкнулась с ростом потребления алкоголя после «сухого закона»

С начала 2025 года в Вологодской области отмечается устойчивый рост потребления алкоголя на душу населения. В январе показатель составлял 7,7 литра, а к сентябрю достиг 9,65 литра, следует из отчетов Федеральной службы государственной статистики. По сравнению с соседними регионами динамика потребления в Вологодской области заметно выше, пишут « Ведомости ».

При этом местные власти заявляют, что ситуация с последствиями алкоголя улучшилась. Губернатор Георгий Филимонов отметил, что в период с марта по август 2025 года смертность от заболеваний, связанных с употреблением алкоголя, снизилась на 46%. Кроме того, по его словам, уменьшилось количество отравлений алкоголем, случаев алкогольных психозов, госпитализаций и вызовов скорой помощи к нетрезвым гражданам.

С 1 марта 2025 года в регионе действует так называемый «антиалкогольный закон», который ограничивает розничную продажу алкоголя в будние дни только временем с 12:00 до 14:00. Несмотря на это, фактическое потребление продолжает расти, что вызывает обеспокоенность специалистов по здравоохранению.

Ранее в Минздраве поддержали идею закрытия «наливаек».