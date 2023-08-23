Вологодская область вводит запрет на использование дронов с 1 сентября

Как сообщает агентство «РИА Новости» , с 1 сентября в Вологодской области будет введен запрет на использование дронов. Решение о запрете было принято на оперативном штабе с целью обеспечения безопасности. Подобные меры уже действуют в большинстве регионов России.

Однако, исключение сделано для государственных, муниципальных и силовых структур, которым по-прежнему разрешено использовать дроны для обеспечения безопасности.

Принятие такого запрета объясняется активным применением беспилотных аппаратов противником для нанесения ударов и сбора разведывательной информации. В связи с этим, данная мера направлена на предотвращение угрозы и защиту общественной безопасности.

Полеты пилотируемых гражданских воздушных судов остаются допустимыми при наличии разрешения органов местного самоуправления и регистрации в Росавиации.