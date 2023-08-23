Вологодская область вводит запрет на использование дронов с 1 сентября
Фото: [©Константин Михальчевский/РИА Новости]
Как сообщает агентство «РИА Новости», с 1 сентября в Вологодской области будет введен запрет на использование дронов. Решение о запрете было принято на оперативном штабе с целью обеспечения безопасности. Подобные меры уже действуют в большинстве регионов России.
Однако, исключение сделано для государственных, муниципальных и силовых структур, которым по-прежнему разрешено использовать дроны для обеспечения безопасности.
Принятие такого запрета объясняется активным применением беспилотных аппаратов противником для нанесения ударов и сбора разведывательной информации. В связи с этим, данная мера направлена на предотвращение угрозы и защиту общественной безопасности.
Полеты пилотируемых гражданских воздушных судов остаются допустимыми при наличии разрешения органов местного самоуправления и регистрации в Росавиации.