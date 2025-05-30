Волоколамск отметил День российского предпринимательства

В ЦКТ «Родники» состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню российского предпринимательства. Глава Волоколамского округа Наталья Козлова и ее первый заместитель Анна Агапова поздравили представителей бизнеса и вручили заслуженные награды.

В этот знаменательный день чествовали тех, кто своим упорством и новаторским подходом способствует экономическому росту, формирует новые рабочие места и улучшает качество жизни в Волоколамском округе.

«Каждого благодарю за вклад в развитие малого бизнеса в Волоколамском округе, за помощь участникам специальной военной операции, за активное участие в социальной жизни округа. Наш бизнес оказывает поддержку нуждающимся и реализует благотворительные проекты. В трудные времена они первыми откликаются на призывы о помощи, поддерживают ветеранов, многодетные семьи, участников СВО», – сказала Наталья Козлова.

На мероприятии было подчеркнуто, что современный бизнес сталкивается с новыми трудностями, но вместе с тем открываются и перспективные горизонты.

«За последние годы предпринимательское сообщество Волоколамского округа значительно укрепилось и увеличилось в масштабах. Малый и средний бизнес стал важнейшим фактором развития нашей территории», - добавила первый заместитель главы Анна Агапова.

В рамках встречи также присутствовала руководитель общественной приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области в Волоколамском округе Наталья Караськова. Она предоставила предпринимателям информацию о доступных программах поддержки малого и среднего бизнеса.