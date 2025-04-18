Волоколамск преображается: стартовало масштабное благоустройство народных троп

В Волоколамске началась масштабная работа по улучшению состояния народных троп, затрагивающая сразу несколько локаций. Проект реализуется в рамках губернаторской программы «Пешком», инициированной Андреем Воробьевым, губернатором Московской области.

Работы охватили сразу четыре участка. Специалисты компании ООО «Арника» приступили к подготовке территории на Ново-Солдатской улице, рядом с домом № 5, с обеих сторон. Параллельно ведутся работы возле Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Волоколамский». На этих участках уже сформирована основа из грунта, установлен бордюр и уложен слой песка и щебня.



Также ведутся активные работы на пешеходном пути, соединяющем общежитие с филиалом Красногорского колледжа. Сотрудники МБУ занимаются демонтажем старых бетонных плит. После этого подрядчик приступит к обустройству дорожки, которая будет выложена плиткой, в отличие от остальных троп, где предусмотрено асфальтовое покрытие.



Следующим этапом станет благоустройство народной тропы в селе Ярополец.