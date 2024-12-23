Волоколамск принял участие во Всероссийской акции «Внуки по переписке»

Новый год ассоциируется с семейным праздником. Многие в преддверии праздника подготавливают близким подарки и стараются находить больше времени для общения. В этот период особенно важно проявлять человечность и помнить, что некоторые вынуждены встречать Новый год в одиночестве. Акция направлена на помощь тем, кто одинок.

Фото: [ Волоколамское «Движение первых» ]

В проекте приняли активное участие представители «Движения первых» гимназии №1 города Волоколамска. Ребята нарисовали красивые открытки и написали письма с наилучшими пожеланиями. Адресатами подарков стали бабушки и дедушки, которые живут в домах престарелых или находятся на попечении социальных служб.

Юные участники проекта поделились эмоциями от участия. Они признались, что вложили в свои письма особенное тепло. Волоколамцы рады возможности поддержать пожилых людей. Акция выполняет одновременно несколько задач. Во-первых, одинокие люди чувствуют заботу. Во-вторых, молодое поколение учится сопереживать, быть добрее и отзывчивее.