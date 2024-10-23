Волоколамские борцы завоевали медали на Всероссийском турнире «Кубок Александра Невского»

Спортсмены спортклуба «СПЕЦВЗВОД» Волоколамского округа достойно представили родной край и Московскую область на Всероссийском турнире «Кубок Александра Невского» 18–20 октября в Санкт-Петербурге. Ребята вернулись с наградами, медалями и получили новый опыт по спортивной борьбе панкратион.

Масштабное соревнование собрало 500 участников из разных городов и регионов страны. Спортсмены встретились в Северной столице РФ, чтобы показать мастерство захватывающей и самой необычной борьбы панкратион. Волоколамские участники выступили в команде от Московской области и и завоевали награды.

Так, в список достижений победу записали Глеб Ольгомец и Ярослав Смирнов. Последний также получил специальный приз «За волю к победе». Отличился и борец Федор Прищеп: ему присудили второе место.

Отметили впечатляющие выступления действующего призера ЦФО России Семена Гальцова и действующего чемпиона ряда турниров высокого уровня Владислава Захарова.

Участников от спортивной школы «СПЕЦВЗВОД» Волоколамска поздравили с достижениями и достойным выступлением на столь престижном соревновании.