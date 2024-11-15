Волоколамские гимназисты посетили музей «Мармеладное царство»

На экскурсию отправились учащиеся 4 «Б» и 4 «В». Ребята узнали много интересных и удивительных фактов о вкусном лакомстве. Со школьниками поделились секретными рецептами приготовления сладостей.

Экскурсии проводят на базе действующего производства. Юным волоколамцам рассказали историю появления мармелада, его путь развития и совершенствования в России и в других странах.

Фото: [ МОУ «Гимназия № 1 г. Волоколамска» ]

«Здесь все из мармелада! Сотни предметов: фигурки зверей и человечков. Хотелось каждую штучку рассмотреть внимательно», — поделились впечатлениями школьники.

Для юных гостей из Волоколамска провели мастер-класс. Советы кондитеров позволили каждому участнику мероприятия изготовить вкусную и красивую мармеладку в форме медвежонка.

Познавательная и интересная экскурсия оставила положительные отклики у ребят. Посещение музея запомнится им надолго.