Волоколамские гимназисты посетили музей «Мармеладное царство»
Фото: [МОУ «Гимназия № 1 г. Волоколамска»]
Учащиеся Волоколамской Гимназии №1 посетили музей «Мармеладное царство», расположенный в городе Лихославль Тверской области.
На экскурсию отправились учащиеся 4 «Б» и 4 «В». Ребята узнали много интересных и удивительных фактов о вкусном лакомстве. Со школьниками поделились секретными рецептами приготовления сладостей.
Экскурсии проводят на базе действующего производства. Юным волоколамцам рассказали историю появления мармелада, его путь развития и совершенствования в России и в других странах.
Фото: [МОУ «Гимназия № 1 г. Волоколамска»]
«Здесь все из мармелада! Сотни предметов: фигурки зверей и человечков. Хотелось каждую штучку рассмотреть внимательно», — поделились впечатлениями школьники.
Для юных гостей из Волоколамска провели мастер-класс. Советы кондитеров позволили каждому участнику мероприятия изготовить вкусную и красивую мармеладку в форме медвежонка.
Познавательная и интересная экскурсия оставила положительные отклики у ребят. Посещение музея запомнится им надолго.