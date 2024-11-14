Волоколамские каратисты достойно выступили на чемпионате Московской области по каратэ-до Сито-рю

Волоколамские каратисты достойно выступили на первенстве и чемпионате Московской области каратэ-до Сито-рю: три первых и шесть третьих мест.

Спортивное мероприятие состоялось в Лобне. Около 700 каратистов из разных российских регионов прибыли, чтобы продемонстрировать свои достижения. Любым соревнованиям всегда предшествуют длительные тренировки. На татами выходили ребята с восьми лет. Волоколамск представили 13 воспитанников клуба «Каратэ-Динамо».

«Не все получилось, как планировали. Но это спорт, он не предсказуем, в этом его прелесть. Но результат хороший. Поздравляю ребят и их родителей. Теперь мы готовимся к первенству России, которое будет проходить в Липецке», — сказал тренер Вадим Голованов.

Первое место заняли волоколамские каратисты Волков Егор, Гусев Александр и Турецков Дмитрий. Третьим местом были удостоены Никиткова Дарья, Горбунова Анна, Лабутина Валерия, Прохоров Александр, Юпатов Андрей и Чурнышук Артем.

Администрация Волоколамского городского округа благодарит спортсменов за достойное выступление и желает достижений всех поставленных целей.