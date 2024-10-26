Волоколамские подростки зажгли на танцевальном конкурсе «Starteen-2024»

Непрофессиональные коллективы собрались Волоколамском дворце спорта «Лама», чтобы показать всем свои умения на одном из самых любимых молодежных мероприятий.

Конкурс, организованный многофункциональным центром «Молодежное содружество», прошел уже в 13-й раз. В этом году желающие вновь поразили судей и болельщиков эффектными выступлениями!

Танцевальный марафон начался с приветственного слова главы Волоколамского городского округа Натальи Козловой. Она пожелала всем участникам честной борьбы за звание лучшего. Юные танцоры не подвели и показали по-настоящему захватывающее шоу.

Фото: [ пресс-служба администрации Волоколамского городского округа ]

В этот раз коллективы, представленные от учебных заведений Волоколамского округа, воссоздали атмосферу дискотеки 90-х, нарядившись в цветные костюмы. Дополнить образ танцовщиц помог яркий макияж.

По результатам конкурса жюри, состоящее из опытных волоколамских хореографов и культурных организаторов, выбрало тройку победителей. Первое место судьи присудили команде «Dance Crew» из волоколамского филиала Красногорского колледжа.

Второе место на конкурсе заняла команда «Вот Так Могу» из Волоколамской средней школы №2. На третьем месте оказалась команда «MOKITU dance club», представляющая филиал ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского». Приз зрительских симпатий достался команде «Just do it».

Фото: [ пресс-служба администрации Волоколамского городского округа ]

Также члены жюри отметили заслуги отдельных участников конкурса. Так, звание «Мисс Starteen-2024» завоевала капитан команды «Dance Dreamers» Алина Бойчук, а титул «Мистер Starteen-2024» отдали участнику команды «Dance Zone» Ивану Захарову.

Фото: [ пресс-служба администрации Волоколамского городского округа ]

Конкурс украсили зрелищные выступления приглашенных танцевальных групп — студии «Dance Mode», гимнастического клуба «Мои Небеса» и образовательного центра «Новая школа».