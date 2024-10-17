Волоколамские спасатели помогли мужчине, упавшему с лодки

Они оказали помощь рыбаку, который угодил в воду из-за перевернувшейся лодки в Волоколамском округе. Рыболов не смог выбраться самостоятельно из-за страха попасть в подводную яму.

Накануне в единую службу экстренных вызовов «Система-112» поступил звонок. Мужской голос сообщил спасателям о случившемся. Как оказалось, вечером двое товарищей отправились рыбачить на водохранилище вблизи села Осташево.

Увлекшись процессом, они не заметили, как на улице резко стемнело. В итоге, их невнимательность привела к перевороту лодки. Один из рыбаков сумел сам выбраться на берег, а его товарищ так и остался в воде.

Спасатели из 203-й и 204-й пожарно-спасательных частей «Мособлпожспас», прибыв на место происшествия, быстро оценили обстановку. К счастью, лодка перевернулась на сравнительно мелком участке, и рыбак мог достать до дна ногами.

Из-за темноты он опасался идти к берегу, боясь оступиться или угодить в подводную яму. В связи с этим сотрудники спасательной службы оперативно переоделись в гидрокостюмы, чтобы помочь выйти мужчине из воды целым и невредимым.

Затем рыбака укутали специальным одеялом для сохранения тепла и передали бригаде скорой помощи. Врачи осмотрели мужчину. Он от дальнейшей госпитализации отказался.

Важно помнить, что такое увлечение, как рыбалка, может быть довольно опасным. Особенно — в холодное время года. Необходимо следовать всем правилам безопасности и осторожно вести себя на воде. При ЧС стоит незамедлительно звонить по номеру единой службы экстренных вызовов «Система-112».