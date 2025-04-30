Волоколамские спасатели удостоены почетных наград

В Волоколамске торжественно отметили День пожарной охраны России.

Мероприятие прошло на территории пожарно-спасательной части № 203 «Мособлпожспаса». С профессиональным праздником работников поздравили заместитель Главы Волоколамского округа Алексей Винтов и заместитель руководителя территориального управления № 2 «Мособлпожспаса» Андрей Образцов.

Коллектив поздравили с важной датой — 376-летием со дня создания российской пожарной службы, выразив благодарность за добросовестную и эффективную работу.

В ходе мероприятия были награждены лучшие сотрудники, продемонстрировавшие выдающиеся результаты в течение года.

Высшим званием «Заслуженный спасатель Московской области» был удостоен Сергей Поляков.

Дмитрий Семенов и Евгений Чертов были награждены нагрудными знаками МЧС «За заслуги».

Юбилейные медали «15 лет безупречной службы» получили Вячеслав Куров и Александр Ворохонов.

Дмитрий Гусев, водитель, получил почетную грамоту от первичной профсоюзной организации.

Благодарственные письма от главы Волоколамского округа Натальи Козловой были вручены Игорю Шлюеву, Вячеславу Сергееву и Снежане Годуновой.

Вячеславу Сергееву также была вручена благодарность от Президиума Московской областной организации Профсоюза работников государственных учреждений.

Грамотами были отмечены достижения Вячеслава Шабалкина и Дмитрия Живаева.

Волоколамский гарнизон пожарной охраны включает в себя четыре пожарно-спасательные части и три отдельных пожарных поста. Здесь работают высококвалифицированные специалисты, обладающие необходимыми знаниями и опытом. Среди них — выпускники Волоколамского филиала Красногорского колледжа.