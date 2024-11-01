Волоколамские волейболисты стали призерами «Золотого финала Открытого Первенства»

Участниками соревнований стали команды, которые продемонстрировали лучшие результаты на двух отборочных этапах. В Одинцовский округ прибыли спортсмены из Можайска, Волоколамска и Наро-Фоминска, распределенные по четырем командам. То, что на одной площадке собрались сильнейшие, стало ясно с первой секунды игры. Спортсмены проявили дух здорового соперничества и не уступали друг другу.

Отметить лучшую игру невозможно, потому что каждая отличалась непредсказуемостью и эмоциональностью волейболистов. Волоколамские участники продемонстрировали сплоченность. В каждом их движении угадывалось стремление к победе и боевой настрой.

По итогам игр призовые места распределились таким образом:

1 место — команда из Можайска,

2 место — «Лама» г. Волоколамск;

3 место — «Вымпел» г. Наро-Фоминск;

4 место — «Зодиак» г. Наро-Фоминск.

Волоколамские волейболисты на игровой площадке встретились с соперниками из города Наро-Фоминск. Игра была напряженной. Спортсмены из Волоколамска со счетом 2:1 вышли победителями, однако уступили команде из города Можайска.

Лучшими игроками «Золотого финала» команды «Лама» признали Рыжову Анну 2007 г.р., Метлова Захара 2006 г.р., Соколова Степана 2010 г.р. и Шматкова Владимира 2011 г.р.