Волоколамские волейболисты стали призерами «Золотого финала Открытого Первенства»
Фото: [пресс-служба администрации Волоколамского городского округа]
В поселке Горки-10 Одинцовского округа состоялся «Золотой Финал Открытого Первенства ОГО_Волейбол_Осень», в котором приняли участие волоколамские волейболисты.
Участниками соревнований стали команды, которые продемонстрировали лучшие результаты на двух отборочных этапах. В Одинцовский округ прибыли спортсмены из Можайска, Волоколамска и Наро-Фоминска, распределенные по четырем командам. То, что на одной площадке собрались сильнейшие, стало ясно с первой секунды игры. Спортсмены проявили дух здорового соперничества и не уступали друг другу.
Отметить лучшую игру невозможно, потому что каждая отличалась непредсказуемостью и эмоциональностью волейболистов. Волоколамские участники продемонстрировали сплоченность. В каждом их движении угадывалось стремление к победе и боевой настрой.
По итогам игр призовые места распределились таким образом:
1 место — команда из Можайска,
2 место — «Лама» г. Волоколамск;
3 место — «Вымпел» г. Наро-Фоминск;
4 место — «Зодиак» г. Наро-Фоминск.
Волоколамские волейболисты на игровой площадке встретились с соперниками из города Наро-Фоминск. Игра была напряженной. Спортсмены из Волоколамска со счетом 2:1 вышли победителями, однако уступили команде из города Можайска.
Лучшими игроками «Золотого финала» команды «Лама» признали Рыжову Анну 2007 г.р., Метлова Захара 2006 г.р., Соколова Степана 2010 г.р. и Шматкова Владимира 2011 г.р.