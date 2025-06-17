Волоколамский округ отметил 110 лет князя Константина Романова

В Волоколамском округе с успехом прошла научная конференция «Много заслуг перед родной страной...», посвященная 110-летию князя Константина Константиновича Романова.

Мероприятие состоялось в Осташевском музее, расположенном на территории Волоколамского округа.

В работе конференции приняли участие не только известные историки и специалисты из музеев Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Алапаевска, но и молодые люди — воспитанники военно-учебных заведений.

Фото: [ МАУ «Волок-Медиа» (СМИ «Волоколамск сегодня») ]

Торжественное открытие конференции ознаменовалось панихидой по членам княжеской семьи и молебном в храме Святого благоверного князя Олега Брянского.

Среди приглашенных особого внимания заслуживали председатель наблюдательного совета фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Витальевна Громова, представитель Государственного музея-заповедника «Павловск» Алексей Николаевич Гузанов, директор Государственного архива РФ Лариса Рогова, заместитель министра культуры Московской области Олег Николаевич Дядьков и благочинный Волоколамского округа протоиерей Герман Георгиевич Григорьев.

«Участники конференции обсудили ряд важных вопросов, связанных с популяризацией культурного наследия семьи Романовых, музеефикацией исторического комплекса в честь великого князя и сохранением его воспоминаний для будущих поколений россиян», — отметила заместитель главы Волоколамского округа Марина Арестовна Марнова.

Фото: [ МАУ «Волок-Медиа» (СМИ «Волоколамск сегодня») ]

В качестве памятного жеста наблюдательный совет фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» передал Осташевскому музею ценные редкие книжные издания. Не менее значимым оказался подарок от музея императора Николая II — изысканный «золотой русский рубин» — бокал, принадлежавшим отцу Константина Константиновича, Константину Николаевичу.

Завершением официальной части мероприятия стало выступление музыкального коллектива «MELODY», чьи проникновенные вокальные произведения придали мероприятию особую атмосферу торжественности и изящества.