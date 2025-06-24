Волоколамский округ стал площадкой для масштабного форума городов воинской славы

В волоколамском Центре культуры и творчества «Родники» состоялось заседание круглого стола с участием руководителей городов-героев, городов воинской славы и городов трудовой доблести, представителей Совета Федерации и Государственной Думы, а также членов делегаций из городов-побратимов.

В ходе встречи участники обсудили значение городов, удостоенных почетных званий, в формировании общественно-политического ландшафта, развитии экономики и укреплении международных связей России. Особое внимание было уделено вопросам сотрудничества и обмену опытом, направленным на сохранение памяти о Великой Победе.

Обсуждался вопрос о том, насколько эффективно используется потенциал городов, удостоенных этих высоких званий, и какие меры необходимо предпринять для поддержания их передовых позиций. Вопросы решались в формате свободной дискуссии.

«Присвоение городу высокого звания — это не просто дань уважения его подвигу и труду в годы Великой Отечественной войны. Это своего рода ориентир, отправная точка для перспективного развития, основанного на богатом историческом наследии. Поэтому населенные пункты, удостоенные таких званий, должны быть образцом для подражания во всех сферах общественно-политической и экономической деятельности», — подчеркнула глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

Для вовлечения молодого поколения в обсуждение на круглый стол были приглашены юнармейцы, которые поделились своими мыслями о роли патриотического воспитания.