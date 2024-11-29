Волоколамскую елку украсят уникальными авторскими игрушками

Новогодняя елка в Волоколамске обещает стать настоящим символом праздничного торжества для всех жителей и гостей города.

Главная новогодняя елка Волоколамска вот-вот засверкает праздничными огнями. Установка украшений завершается – на ветвях уже красуются десятки разноцветных шаров и шишек. Однако, среди традиционных украшений особое место занимают 15 эксклюзивных игрушек, которые вручную расписали местные умельцы.

К созданию этих уникальных новогодних атрибутов приложили руки сотрудники и воспитанники волоколамских Домов культуры, библиотек, Детской школы искусств, музеев и Центра «Молодежное содружество».

Фото: [ МАУ «Волок-Медиа» (СМИ «Волоколамск сегодня») ]

На шарах изображены знаменитые волоколамские достопримечательности: величественный Волоколамский кремль, уникальный Центр воспроизводства редких видов животных, а также сказочные персонажи, олицетворяющие волшебство новогоднего праздника. На каждой игрушке — теплые пожелания от авторов.

Уже сегодня на главной площади города состоится торжественное зажжение огней на елке. Праздничное мероприятие будет сопровождаться ярким концертом и встречей с любимыми сказочными героями – Дедом Морозом и Снегурочкой!

Уже сегодня, 29 ноября, в 17:00 на главной площади города состоится торжественное зажжение огней на елке.