Фото: [ МОКИТУ (филиал) «МГУТУ имени К. Г. Разумовского» ]

В Екатерининском зале Государственного историко-архитектурного, художественного и ландшафтного музея-заповедника «Царицыно» состоялся Благотворительный казачий бал.

Цель благотворительного бала — сбор гуманитарной помощи, которую направят участникам спецоперации и жителям новых регионов. Мероприятие собрало большое количество гостей. В организации оказывали содействие Всероссийское казачье общество и всероссийское движение «МЫ ВМЕСТЕ».

В числе участников оказались учащиеся различных вузов. В частности, студенты МОКИТУ, которые представляли Волоколамский филиал МГУТУ им. Кирилла Григорьевича Разумовского (Первый казачий университет), представители Кадетского корпуса СК РФ имени Александра Невского, Первого казачьего университета, Морозовского университетского казачьего корпуса, Московского Президентского кадетского училища им. М.А. Шолохова и казачьих кадетских классов.

Фото: [ МОКИТУ (филиал) «МГУТУ имени К. Г. Разумовского» ]

Благотворительный казачий бал посетили также школьники из учреждений №2089 и №1367 г. Москва и представительницы хореографического ансамбля «Анима».

Торжественное событие благословил иерей Иоанн Малкин. Ректор Первого казачьего университета Арсений Миронов рассказал, что подобные мероприятия оказывают положительное воздействие на укрепление связей между школами, университетом и казачьими корпусами. Спикер также поделился подробностями о программе казачьего бакалавриата и рассказал о проводимых тематических конкурсах. Например, конкурс «Казачество на службе Отечеству» активно привлекает внимание молодого поколения.

Подобные мероприятия способствуют объединению россиян, чтобы оказать помощь своим соотечественникам. Участники спецоперации и жители новых регионов ценят поддержку.