Волонтер рассказал, как пропавшие Усольцевы могли скрыться и покинуть страну

Пропавшая в тайге Красноярского края семья Усольцевых могла выехать из России через Монголию. Такое мнение высказал блогер Александр Андрюшенков, участвовавший в поисках, передает NEWS.ru .

Блогер Александр Андрюшенков, помогавший поисковым отрядам в штабе, предположил, что супруги Усольцевы с дочерью могли покинуть страну до начала активных поисков. По его версии, семья могла воспользоваться туристической тропой, свернуть с нее в лес и выйти на ближайшую дорогу.

Андрюшенков отметил, что Сергей Усольцев хорошо знал местность, что позволило бы скрытно перемещаться в первые дни после исчезновения. На дороге их могла ожидать заранее подготовленная машина, чтобы доставить к границе с Монголией, которая находится примерно в 800–900 км от места исчезновения.

По словам блогера, такой сценарий возможен, если побег был тщательно спланирован. Он отметил, что первые два дня после исчезновения Усольцевых никто их активно не искал, что дало бы достаточно времени для пересечения границы. В поисковых органах и правоохранительных структурах версия о возможном выезде семьи пока рассматривается наряду с другими версиями.

