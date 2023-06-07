Волонтеры из Одинцовского округа направили на передовую более 400 тонн гуманитарной помощи с февраля 2022 года

Неравнодушные жители Одинцовского округа продолжают собирать и отправлять в зону СВО помощь для наших бойцов. Предварительные итоги работы волонтеров озвучили на еженедельном рабочем совещании главы Одинцовского округа Андрея Иванова.

Как сообщила руководитель одинцовского пункта сбора помощи Екатерина Скорикова, начиная с 22 февраля 2022 года жители Одинцовского округа доставили в зону СВО более 400 тонн гуманитарного груза. Еще 300 тонн отвезли для жителей Луганской и Донецкой Народных Республик, а также в пункты временного размещения. В общей сложности за плечами у одинцовских волонтеров уже 25 поездок.

Их работу высоко оценил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

«Волонтеры нашего пункта сбора гуманитарной помощи — большие молодцы. Они часто общаются с бойцами, в том числе на передовой», — отметил руководитель муниципалитета.

Андрей Иванов обратился к волонтерам с просьбой-поручением: докладывать обо всех пожеланиях и предложениях защитников нашей Родины.

«Обязательно фиксируйте и докладывайте мне. Мы в эту работу обязательно включимся, применим все наши ресурсы», — подчеркнул глава Одинцовского округа.

Екатерина Скорикова отметила, что волонтеры на регулярной основе собирают и доставляют бойцам самую различную помощь — и инструменты, и важное тактическое оснащение, и медикаменты м продукты питания, воду и средства личной гигиены. А еще волонтеры самостоятельно плетут маскировочные сети. Под опекой наших людей находится Мариупольский социальный центр для пожилых, людей с ограниченными возможностями здоровья. Также активисты помогают малоимущим и тем, кто лишился крова, навещают с подарками пансионат для ветеранов войны в Мариуполе.

Напомним, пункт сбора гуманитарной помощи работает по адресу: ул. Маршала Жукова, д. 26. Принести сюда помощь, вступить в ряды волонтеров можно каждый день с 09:00 до 18:00.