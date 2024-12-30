Волонтеры в Ступино раздали жителям мандарины
Фото: [freepik.com]
В Ступино участники подростково-молодежного клуба «Романтик» раздали прохожим на улицах города мандарины в рамках акции «Добрый мандарин», передает пресс-служба администрации городского округа.
Представители клуба с улыбками обращались к прохожим и вручали им главные новогодние фрукты. Также они поздравляли жителей с наступающими праздниками.
«Мандарин — не просто фрукт, это символ Нового года, детства, радости и тепла. Мы надеемся, наши маленькие подарки принесли людям радость и положительные эмоции» - отметили участники акции.