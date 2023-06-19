Волшебник Котофей попрощался с юными зрителями Пушкино до осени

В Пушкинском музыкальном театре прошло грандиозное закрытие сезона. Артисты труппы, которая в этом году приобрела статус муниципальной, представили юным зрителям мюзикл «Путешествие волшебника Котофея».

Мальчики и девочки увидели яркую, увлекательную и очень добрую сказку по пушистого волшебника, который отправился в путешествие на таинственный остров.

В этот день в театре негде было яблоку упасть, все места были заняты. Как отметил художественный руководитель театра Борис Урецкий, он надеется, что эта тенденция сохранится и в следующем сезоне.

В спектакле были заняты как хорошо знакомые ведущие артисты театра – Валентина Виленская, Юрий Лазарь, Светлана Ким, так и молодые актеры. Среди них Елена Фортовая и Антон Баранов, сыгравший роль Котофея, а также артистка балетной группы театра София Норкина. Художественным руководителем постановки стал заслуженный артист Московской области Игорь Ильин, а режиссером Роман Бакке.

Те, кто не успел насладиться отличной постановкой в этом сезоне, смогут отправиться в большое морское и музыкальное путешествие в следующем