Вопрос с обманутыми дольщиками закроют в Балашихе до конца 2023 года
Фото: [пресс - служба администрации г.о. Балашиха]
Проблема обманутых дольщиков еще с десяток лет назад была одной из самых насущных в Московской области в целом, и в Балашихе в частности. Сегодня эта проблема уходит в прошлое.
В этом году регион должен восстановить права оставшихся 12 тыс. граждан, которые пострадали от нерадивых застройщиков. Получат ключи от квартиры и последние 77 дольщиков муниципалитета Балашихи. Об этом заявил глава городского округа Балашиха Сергей Юров.
Как он отметил, вопрос решения проблемы обманутых дольщиков, о котором докладывал не так давно губернатор Московской области Андрей Воробьев президенту Владимиру Путину, была актуальна и для Балашихи.
По словам Юрова, восстановлением прав обманутых граждан регион занимался на протяжении многих лет. Только в прошлом году около 1000 семей получили ключи от своих квартир в ЖК «Молодежный» и в ЖК в микрорайоне Первомайский.
В начале первого летнего месяца Главгосстройнадзор выдал заключение о соответствии для ЖК «Ново-Садовый». Ключи от долгожданных квартир смогут получить в ближайшее время 36 семей.
«До конца 2023 года вопрос обманутых дольщиков в Балашихе будет закрыт. 77 человек получат ключи в ЖК «Леоновский парк», - резюмировал глава городского округа Балашиха.
Напомним, как ранее заявлял губернатор Московской области Андрей Воробьев, в Подмосковье некогда насчитывалось порядка 117 тыс. обманутых дольщиков. 105,4 тысячи человек во многом и благодаря федеральной поддержке на данный момент получили ключи или денежную компенсацию.