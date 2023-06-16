Вопрос с обманутыми дольщиками закроют в Балашихе до конца 2023 года

Проблема обманутых дольщиков еще с десяток лет назад была одной из самых насущных в Московской области в целом, и в Балашихе в частности. Сегодня эта проблема уходит в прошлое.

В этом году регион должен восстановить права оставшихся 12 тыс. граждан, которые пострадали от нерадивых застройщиков. Получат ключи от квартиры и последние 77 дольщиков муниципалитета Балашихи. Об этом заявил глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Как он отметил, вопрос решения проблемы обманутых дольщиков, о котором докладывал не так давно губернатор Московской области Андрей Воробьев президенту Владимиру Путину, была актуальна и для Балашихи.

По словам Юрова, восстановлением прав обманутых граждан регион занимался на протяжении многих лет. Только в прошлом году около 1000 семей получили ключи от своих квартир в ЖК «Молодежный» и в ЖК в микрорайоне Первомайский.

В начале первого летнего месяца Главгосстройнадзор выдал заключение о соответствии для ЖК «Ново-Садовый». Ключи от долгожданных квартир смогут получить в ближайшее время 36 семей.

«До конца 2023 года вопрос обманутых дольщиков в Балашихе будет закрыт. 77 человек получат ключи в ЖК «Леоновский парк», - резюмировал глава городского округа Балашиха.

Напомним, как ранее заявлял губернатор Московской области Андрей Воробьев, в Подмосковье некогда насчитывалось порядка 117 тыс. обманутых дольщиков. 105,4 тысячи человек во многом и благодаря федеральной поддержке на данный момент получили ключи или денежную компенсацию.