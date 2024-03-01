Вопросы совершенствования паллиативной помощи обсудили в Подмосковье

Вопросы оказания паллиативной помощи обсудили участники девятого Образовательного паллиативного медицинского форума в ЦФО, который прошел в Подмосковье. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Как рассказал замглавы ведомства Роман Висков, в регионе функционирует координационный центр для маршрутизации паллиативных пациентов. Также в круглосуточном режиме доступна соответствующая горячая линия и специальный сайт.

«Мы и дальше продолжим развивать паллиативную службу, чтобы она была доступной и качественной каждому, кто в ней нуждается», - заявил он.

Номер горячей линии — 8 (498) 683-83-83. На сайте, посвященном паллиативной помощи, представлена подробная информация об оказании такой помощи на дому, госпитализации пациентов, уходе за ними.