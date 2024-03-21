Восемь из десяти пациентов с туберкулезом излечиваются в Подмосковье

В Подмосковье клиническое излечение пациентов, которые состоят на учете в Московском областном клиническом противотуберкулезном диспансере, составляет 85%. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

«Другими словами восемь из десяти пациентов, выявленных с туберкулезом, излечиваются от этого грозного заболевания», — пояснил главврач диспансера Сергей Смердин.

В числе лидеров в этой работе — филиалы в Люберцах, Орехово-Зуево, Мытищах и Сергиевом Посаде. Достичь высоких результатов в регионе удалось благодаря объединению усилий всех подразделений противотуберкулезной службы.

Результаты работы противотуберкулезной службы региона за 2023 год подвели в рамках Итоговой научно-практической конференции.