Восемь новых пешеходных дорожек появятся в Воскресенске

Новые дорожки для пешеходов организуют по просьбе жителей в рамках программы «Пешком» в Воскресенске. Об этом рассказал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

В программу включили восемь пешеходных дорог по разным адресам. Список из мест для обустройства троп выбирались исходя из их близости к социальным объектам и пешеходного потока. Учли также просьбы жителей.

«Прошу с пониманием отнестись к строительным работам. Мы стараемся для того, чтобы привычный путь становился для вас комфортнее», — отметил глава городского округа Воскресенск и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Так, работы запланированы по следующим адресам:

— пос. Фосфоритный, от автомобильной дороги ул. Воинской славы до д. No 3;

— пл. Ленина, д. 3, от пешеходного перехода до парковки;

— п. им. Цюрупы, ул. Ленинская, от д. No 32 до ул. Октябрьская, д. No 23;

— г. Белоозерский, ул. Коммунальная, от д. No 15 до д. No 20А, участок 1;

— г. Белоозерский, ул. Коммунальная, от д.No 15 до д.No 20А, участок 2;

— п. Фосфоритный, ул. Воинской славы, от д. No 1 до автомобильной дороги;

— мкрн. Медведка, от ул. Комарова, д. No 36 до ул. Юбилейной, д. No 39а;

— с. Федино, между домами No 6 и No 7 до автобусной остановки.

Отметим, что программа «Пешком» предполагает также выбор локаций, где жители сами протаптывают дорожки. Пешеходы всегда идут коротким путем, и благодаря им получаются «народные тропы», по которым также определяли наиболее востребованные для места для прохода. Программу реализуют по всей Московской области. В перспективе жителям станет комфортнее пересекать местность.