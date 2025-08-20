В Хорватии объявили войну туристам, захватывающим лучшие места на пляжах полотенцами

Отмечается, что проблема захвата лучших мест на пляжах приобрела здесь катастрофические масштабы, поскольку отдыхающие стали массово оставлять на ночь свои вещи — полотенца, матрасы, зонтики и прочий инвентарь, чтобы с утра гарантированно занять удобные позиции у воды.

Местные власти нашли радикальное и эффективное решение этой проблемы. Специальные службы теперь проводят ночные и утренние рейды, в ходе которых все вещи, оставленные на пляже, безжалостно собираются и отправляются прямиком на свалку.

Как показала практика, этот метод оказался чрезвычайно действенным — количество желающих «забронировать» себе место таким варварским способом резко сократилось.

Однако, как отмечает портал, проблема Макарска гораздо глубже, чем просто захват пляжной территории. Город стал жертвой собственной популярности — каждое лето сюда съезжаются десятки тысяч туристов, от которых сильно устали местные жители.

Люди жалуются на постоянный шум, горы мусора, пробки и полное отсутствие личного пространства в высокий сезон. Для кардинального решения проблемы перенаселения городские власти пошли на еще более жесткие меры.

Теперь для того, чтобы сдать свои апартаменты туристам, владельцам необходимо получить официальное письменное разрешение от всех без исключения соседей по дому. Этот беспрецедентный закон уже привел к значительному сокращению предложения на рынке аренды и, как следствие, к снижению туристического потока.

Ранее сообщалось, что на болгарских курортах начали «войну» с украинскими беженцами.