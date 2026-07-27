Восемь тысяч прослушиваний ради 30 мест: проректор ГИТИСа раскрыла цифры приемной кампании-2026

Приемная кампания 2026 года в ГИТИСе завершилась с рекордными цифрами: на актерский факультет прослушали более восьми тысяч абитуриентов, конкурс превысил 300 человек на место. Об этом Агентству городских новостей « Москва » рассказала проректор по учебной и воспитательной работе Дарья Другаченко.

По ее словам, творческие вузы отличает система предварительных туров, и именно актерские и режиссерские направления собирают самый высокий конкурс. Однако и другие специальности в этом году показали заметный рост: на продюсеров претендовали 16 человек на место, на звукорежиссеров — 11, а драматургов, набор на которых ведется лишь третий год, — 10 человек на место. В одной актерской группе, как правило, не больше 30 студентов, причем девушек среди поступающих традиционно больше — примерно 60 на 40.