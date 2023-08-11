Восьмой семинар для членов участковых избирательных комиссий прошел в Подмосковье, сообщили в Избиркоме региона. В нем приняли участие представители Домодедово, Лыткарино, Ленинского округа и Подольска.

В рамках семинара разобрали техники работы с собственными эмоциями на избирательных участках. Особое внимание уделили особенностям коммуникации при взаимодействии с манипуляторами на участках.

«Сначала показалось, что это простой психологический тренинг. Однако когда мы рассматривали конкретные ситуации с избирательных участков, стало понятно, что многие вещи могут быть нам полезны», - рассказал председатель УИК №413 Игорь Платоненков.

Он добавил, что также членов УИК обучают работе с интерактивным рабочим блокнотом.

В период проведения выборов Общественная палата Московской области обеспечит наблюдение на избирательных участках.