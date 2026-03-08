Воспаление уходит: эликсир молодости нашли в крови ученые

Швейцарские исследователи сравнили анализы крови людей разных возрастов и обнаружили уникальную особенность столетних. У них активны протеины, отвечающие за иммунитет и обмен веществ, что приближает их показатели к показателям 30-летних.

Специалисты из Швейцарии провели масштабное исследование, чтобы выяснить биохимические секреты долгожителей. Они изучили образцы крови добровольцев, разделенных на три группы: люди от 30 до 60 лет, пожилые от 80 до 90 лет и те, кому перевалило за сто.

Результаты сравнения оказались поразительными. У столетних граждан экспрессия 37 белков оказалась гораздо ближе к показателям молодой группы, чем к данным 80-90-летних. Эти протеины составляют примерно 5 процентов от всех изученных. Они участвуют в ключевых процессах: работе иммунной системы, метаболизме и утилизации поврежденных белков.

Кроме того, у людей старше ста лет выявили протеины, поддерживающие внеклеточный матрикс — своеобразный каркас тканей. Одновременно у них зафиксировали пониженный уровень антиоксидантных белков, что может указывать на снижение окислительного стресса в организме. Еще одной важной находкой стала повышенная концентрация белка, расщепляющего GLP-1. Это вещество помогает регулировать сахар в крови без лишнего выброса инсулина.

Проведенная работа подтверждает теорию о воспалительном старении. Ученые подчеркивают: долголетие определяется не только наследственностью, но и образом жизни, питанием, физической нагрузкой и качеством общения с окружающими.