Воспитанники пришкольного лагеря «Максимум» в Красноармейске проводят время «на отлично»

Утро у мальчишек и девчонок здесь начинается так: полезный завтрак и сразу активные игры. Например, поиски сокровищ. Командам раздают маршрутные листы, по которым они поэтапно должны выполнить все задания. В конце игры ребята получают сладкий «клад».

Также в «Максимуме» дети два раза в неделю занимаются плаванием в бассейне и практически каждый день для них проводят спортивные игры. А еще педагоги рассказывают ребятам, как сохранить свое здоровье смолоду на долгие годы. На основе этих лекций о пагубном влиянии вредных привычек ребята рисуют плакаты.

Есть в лагере и своеобразные уроки экологии. Мальчишки и девчонки ухаживают за цветниками, которые разбили здесь сами педагоги.