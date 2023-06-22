Воспитанники пришкольного лагеря «Максимум» в Красноармейске проводят время «на отлично»
Фото: [Екатерина Мелкозёрова/РИАМО-стрингеры]
С начала лета в общеобразовательной школе № 4 Красноармейска Городского округа Пушкинский работает лагерь «Максимум».
Утро у мальчишек и девчонок здесь начинается так: полезный завтрак и сразу активные игры. Например, поиски сокровищ. Командам раздают маршрутные листы, по которым они поэтапно должны выполнить все задания. В конце игры ребята получают сладкий «клад».
Также в «Максимуме» дети два раза в неделю занимаются плаванием в бассейне и практически каждый день для них проводят спортивные игры. А еще педагоги рассказывают ребятам, как сохранить свое здоровье смолоду на долгие годы. На основе этих лекций о пагубном влиянии вредных привычек ребята рисуют плакаты.
Есть в лагере и своеобразные уроки экологии. Мальчишки и девчонки ухаживают за цветниками, которые разбили здесь сами педагоги.
«И школьные летние лагеря, которые очень востребованы, и все оздоровительные лагеря, которые мы подготовили, должны быть максимально активно задействованы в отдыхе. Главы городских округов должны уделить особое внимание проверкам лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам», - ранее поручил губернатор Московской области Андрей Воробьев.