Воспитанница подмосковной воспитательной колонии одержала победу на Всероссийском фестивале «Амнистия души»

Воспитанница Можайской воспитательной колонии одержала победу по итогам XVIII Всероссийского фестиваля «Амнистия души», она выступила в номинации «Художественное чтение» с отрывком из романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» Письмо Татьяны к Онегину. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

В мероприятии приняли участие творческие коллективы осужденных, содержащихся в воспитательных колониях. На торжественной церемонии награждения победителей в онлайн-формате выступил 11-ти кратный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, 23-х кратный рекордсмен России, президент Академии чемпионов России Александр Муромский. Он поблагодарил сотрудников воспитательной колонии за их работу и за то, что они дают воспитанникам возможность реализовывать свои таланты.

Фестиваль организовали художественный руководитель Московского молодежного театра, актер, режиссер, педагог Вячеслав Спесивцев и его друзья-единомышленники. В 2024 году в организационный комитет мероприятия поступило 60 работ из 11 территориальных органов ФСИН России.