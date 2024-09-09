Воспитательно-образовательный комплекс на 2450 мест продолжают строить в Котельниках

Школу и детский сад объединят в едином воспитательно-образовательном комплексе в микрорайоне Опытное поле г.о. Котельники. Оно уместит несколько тысяч воспитанников округа.

Строительство крупного социально значимого объекта в самом разгаре. На данный момент готовность оценивают на 10%. Рабочие устанавливают оборудование, ведут пуско-наладочные работы, монтируют монолитные конструкции. Позади проектирование, монтаж кабелей и другие задачи в рамках строительства.

Также был завершен перенос энергетических объектов. Здание, где в будущем появится современный воспитательно-образовательный комплекс, официально передано в пользование округа и теперь считается муниципальной собственностью.

Отметим, что школа комплекса рассчитана на 2100 мест, а детский сад — на 350. По проекту на территории комплекса разместят игровые и спортивные площадки, где будет комфортно проводить время на занятиях и внеурочное время.