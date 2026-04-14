Восстание из пепла: глава Карелии рассказал, когда начнут собирать стены уничтоженной Успенской церкви в Кондопоге

Восстановление Успенской церкви в Кондопоге, уничтоженной пожаром в августе 2018 года, выходит на новый этап. Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в Сети «ВКонтакте» рассказал, что активная фаза сборки сруба начнется в мае 2026 года. Он напомнил, что еще в ноябре прошлого года в Кондопогу начали доставлять элементы сруба, изготовленные плотниками на специальной площадке в Кировской области. К тому времени фундамент был полностью подготовлен, и уже в декабре реставраторы успели сложить первые восемь венцов, после чего с наступлением холодов работы пришлось законсервировать.

Параллельно с возведением стен идет кропотливое воссоздание внутреннего убранства храма. Специалисты московского православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета занимаются реконструкцией уникального иконостаса. По словам губернатора, из запланированных примерно пятидесяти икон почти все уже готовы. Парфенчиков также уточнил, что средства на саму реставрацию церкви были выделены из федерального бюджета, а восстановление иконостаса финансируется за счет пожертвований благотворителей, которым он выразил отдельную благодарность.

Напомним, что трагедия произошла 10 августа 2018 года: 15-летний подросток облил стены старинного храма легковоспламеняющейся жидкостью и поджег их. В результате пожара здание церкви и все находившееся внутри имущество были полностью уничтожены.