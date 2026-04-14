В Подмосковье подскочили продажи свежих фруктов

В Подмосковье подскочил спрос на свежие фрукты, объем продаж превысил 26,7 млн кг - это на 9,75% больше, чем в феврале. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В регионе также активно покупали яблоки, их реализовали в количестве свыше 6,9 млн кг (на 9% больше показателя предыдущего месяца). В ведомстве подчеркнули, что качество этой продукции регулярно контролируют специалисты государственной ветеринарной службы Московской области. В марте сотрудники службы провели свыше 12 тыс. исследований данной продукции. В результате с реализации было снято чуть более 94 кг фруктов, которые не соответствовали установленным требованиям.

