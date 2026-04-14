Жителям Подмосковья рассказали, как правильно обслуживать домофон в МКД

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассказали жильцам многоквартирных домов, как правильно обслуживать домофон.

Собственники могут принять решение об установке и обслуживании домофона. Сделать это можно, включив домофон в состав общего имущества. В этом случае УК берет на себя обязательства по его работе. Плата за обслуживание выставляется всем собственникам жилья.

Также собственники могут напрямую заключить договор с домофонной компанией. Для этого потребуется согласие всех жильцов без исключения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по капремонту МКД в 2026-2028 годах.