«Совпадение обстоятельств»: онколог назвал неочевидные факторы риска рака, которые нельзя игнорировать

Рак не приходит из ниоткуда, но и не имеет одной-единственной причины. Врач-онколог Алексей Румянцев разобрал факторы, которые повышают вероятность болезни у женщин. Об этом сообщает «Lenta.ru».

По словам специалиста, некоторые особенности организма действительно создают фон для опухолей. Например, короткий менструальный цикл и гормональные изменения могут повышать риск рака яичников. Однако это не приговор, а лишь сигнал быть внимательнее. Аналогичная ситуация с вирусом папилломы человека (ВПЧ). Он считается главным виновником рака шейки матки, но далеко не каждая носительница заболеет.

Онкология — это стечение обстоятельств. Генетические мутации, сбои в иммунитете, гормональные колебания. Чем больше таких «звоночков» совпадает, тем выше шанс. Но даже идеальный шторм не гарантирует болезнь. Хорошая новость: на часть факторов можно повлиять. Регулярные осмотры, вакцинация от ВПЧ, контроль гормонального фона — это реальные способы снизить риски.

Врач призывает женщин не впадать в крайности. Не надо бояться короткого цикла или лечить «предраковые состояния», которых нет. Достаточно вести здоровый образ жизни и проходить диспансеризацию.

