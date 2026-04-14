Москвичам расскажут, как грамотно обращаться с отходами

Проект предполагает не только привычную уборку территорий, но и познавательную программу. 25 апреля сотрудники РЭО проведут цикл увлекательных лекций.

Будет рассказано, как устроена современная система обращения с отходами в России, разобраны популярные мифы о мусоре и предложены простые способы внедрения экологичных привычек в ежедневную жизнь. Также слушатели узнают, как правильно обращаться с вторсырьем и проследят весь путь отходов — от момента попадания в контейнер до дальнейшей переработки.

Пресс-служба РЭО подчеркнула, что подобные мероприятия — это отличная возможность доступным и живым языком объяснить горожанам устройство отрасли и предложить каждому реальные шаги для поддержания чистоты родного города. Организатор отметил, что популярность экологических тем стремительно растет, и важно продолжать поддерживать этот интерес интересными и понятными формами коммуникации.

Акция рассчитана на аудиторию разного возраста и проводится одновременно на нескольких площадках. Информацию о расписании и адресах можно посмотреть на сайте, уточнить в ближайшем центре московского долголетия или позвонить по телефону: +7 495 870-44-44.