Хабаровские врачи внедрят новые технологии в лечении тяжелых боевых ранений

В Хабаровском крае работники здравоохранения провели дискуссию, посвященную инновационным методам терапии сложных травм, полученных военнослужащими в зоне проведения СВО. Об этом проинформировало Министерство здравоохранения Хабаровского края.

Отмечается значительный рост (до 80%) осколочных ранений в боевых условиях. Трансформировалась тактика ведения боевых действий: солдаты чаще страдают от ударов с применением беспилотных летательных аппаратов и скрытых мин, в то время как непосредственные столкновения с противником происходят реже.

В Хабаровской краевой больнице имени Сергеева проходят лечение 28 участников спецоперации. Среди них — Артем, ветеран 2024 года, который на протяжении девяти месяцев находился в штурмовой группе и получил серьезное ранение во время операции по зачистке территории. Сообщается, что он несколько дней оставался на своей позиции до эвакуации.

В Хабаровске состоялся двухдневный хирургический семинар, собравший 250 врачей со всего Дальневосточного региона. Специалисты из Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко поделились опытом в области лечения обширных и тяжелых ранений, а также продемонстрировали способы минимизации риска развития некроза тканей и сокращения количества ампутаций.

Эксперты подчеркнули увеличение площади некроза и дефектов мягких тканей и костей, что усложняет восстановительное лечение. Они заявили, что их цель состоит в том, чтобы предоставить бойцам достойные условия жизни, помочь им адаптироваться в обществе и вернуться к нормальной жизни.

Семинар стал платформой для обмена знаниями между военными и гражданскими хирургами. Врачи Дальнего Востока ознакомились с практикой региональных клиник, а федеральные эксперты оценили уровень оснащения и возможности лечения в Хабаровске.

Специалисты отметили, что если пациент удовлетворен лечением, то это значит, что они движутся в верном направлении.

