Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины

Как сообщает агентство «РИА Новости» , властями Украины было принято решение об объявлении воздушной тревоги на территории всего государства. К слову, это подтверждают и специальные онлайн-карты.

Согласно данным, которые можно отследить по этим онлайн-картам, принадлежащим украинскому министерству цифровой трансформации, на территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Если верить информации, предоставляемой данным сервисом, соответствующий тревожный сигнал прозвучал почти одновременно в 16:03, что совпадает с временем по МСК.

Напомним, что с 10 октября предыдущего года в украинских регионах воздушная тревога объявляется практически ежедневно. А иногда даже и по всей стране, как в этот раз.