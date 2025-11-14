«Воздушный щит для Украины». Зеленский намерен договориться с Грецией о поставках ЗРК и истребителей

В рамках запланированного на воскресенье экстренного визита в Грецию Владимир Зеленский намерен обратиться к премьер-министру страны Кириакосу Мицотакису с просьбой о передаче Украине систем противовоздушной обороны.

Согласно данным информационного портала pronews.gr, центральным пунктом переговоров станет запрос на предоставление двух батарей зенитно-ракетных комплексов большой дальности MIM-104 Patriot.

Как отмечает издание, на данный момент Греция располагает шестью такими батареями, одна из которых уже временно передана Саудовской Аравии. Параллельно с этим президент Украины планирует обсудить возможность передачи всех имеющихся в составе ВВС Греции многоцелевых истребителей Mirage 2000-5Mk2. Данный запрос может быть активирован в случае, если греческая сторона примет окончательное решение о дополнительной закупке французских истребителей Rafale F.3 для модернизации собственных военно-воздушных сил.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский планирует сбежать в Великобританию из-за скандала с НАБУ.