Возле усадьбы Гребнево установили две новые остановки

У щелковской усадьбы Гребнево появились две новые остановки, чтобы жители комфортно ожидали общественный транспорт. В частности, у новых площадок будут останавливаться маршруты №43 и №23.

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков подчеркнул, что комфортное пользование общественным транспортом очень важно для горожан. Эта сфера складывается из многих факторов, которые перечислил глава муниципалитета: точное расписания, новые автобусы, удобные остановки для ожидания, добросовестные водители и отечественные перевозчики. И в округе, по словам Булгакова, делается все, чтобы сделать общественный транспорт, с которым сталкиваются многие горожане почти каждый день, безопасным и удобным.

Ранее главное управление культурного наследия Московской области согласовала документацию на реставрацию объекта культурного наследия «Усадьба «Гребнево» в городском округе Щелково.