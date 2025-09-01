Возраст не помеха? Бабушка нашла себе любовника в классе, где учился ее потомок

Юноша решил связать свою жизнь с пожилой женщиной, несмотря на мнение окружающих. Но союз пары получил одобрение двух семей, как сообщает газета South China Morning Post.

В Японии 23-летний молодой человек решил начать отношения с 83-летней бабушкой своего одноклассника, при этом союз получил поддержку и благословение обеих семей. Эта необычная история привлекла внимание общественности и вызвала интерес в социальных сетях после того, как парень и женщина согласились на интервью на улице. Их отношения зародились в День святого Валентина более полугода назад, что стало для обоих значимым событием.

Женщина, с которой молодой человек начал встречаться, в прошлом работала садоводом и управляла большим ботаническим садом. Она дважды замужем и имеет сына, дочь и пятерых внуков. После последнего развода она некоторое время жила в доме своего сына, однако теперь счастливо проводит время с новым партнером. Пара открыто демонстрирует свои чувства и совместно проживает, не обращая внимания на общественное мнение.

