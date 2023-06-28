Возросло число пострадавших в Донецке в результате украинского обстрела

Число граждан, которые пострадали в результате обстрела Донецка украинскими войсками, возросло. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК вечером среды, 28 июня.

По данным представительства, ранее сообщалось о пяти мирных гражданах, которые получили ранения разной степени тяжести в результате обстрела со стороны ВСУ. Теперь же число раненых выросло на двоих.

Известно, что сейчас официально пострадавшими считается семь жителей Донецка, среди них пять детей-подростков и двое взрослых: женщина 29-ти лет и мужчина 1969 года рождения. Напомним, что Кировский район расположен на юго-западе города.