Возросло количество задержанных пассажирских поездов из-за ЧП в Крыму

Как пишет RT , из-за ЧП с атакой БПЛА в Джанкойском районе Крыма произошла задержка пяти пассажирских поездов. Компания «Гранд Сервис Экспресс» рассказала об этой ситуации, которая создала неудобства для всех пассажиров.

Согласно последним данным, один из поездов был остановлен на станции Джанкой, где люди были вынуждены ожидать решения проблемы. Еще один поезд задержали на станции Нижнегорская, вызвав недовольство и беспокойство у путешествующих.

К тому же, два дополнительных поезда остановились на станции Владиславовка. Однако всех пассажиров начали рассаживать в автобусы для следования до конечных станций.

Также сообщается, что на Крымском мосту выросла очередь до 870 автомобилей с двух сторон. Путешествующие столкнулись с неожиданными задержками и неудобствами при попытке перемещения через мост.