Возведение первого этажа детского сада стартовало в подмосковном Красногорске

На территории жилого комплекса «Аникеевский» городского округа Красногорск началось строительство первого этажа детского сада, рассчитанного на 315 мест. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Отмечается, что девелопер проекта ГК «Гранель» приступил к работам выше нулевой отметки. Дошкольное учреждение возводят в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования, ввод объекта в эксплуатацию планируется в 3 квартале 2025 года.

Общая площадь дошкольного учреждения превысит четыре тысячи квадратных метров. В детском саду запланировано 13 групп. Также в здании запроектированы методические кабинеты, административные и технические помещения.

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