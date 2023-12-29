Возвращение «Модного приговора»: покинувшему РФ Васильеву нашли неожиданную замену

Шоу «Модный приговор» выходит на телеэкраны с 2009 года. В 2022-м сетку вещаний сменили на более политическую и актуальную, и программу временно поставили на стоп. Кроме того, в тот же год бессменный ведущий Александр Васильев объявил о разрыве контракта с Первым каналом. Он уехал в Европу. Ценности европейцев историку моды оказались ближе российских.

Как сообщает издание «Утро.ру», программа возвращается на экраны в формате телевизионного кастинга. Будут судьи и защитники. Первыми на эту роль просятся актер Игорь Верник, ведущий Александр Анатольевич, стилисты Даниил Грачев и Александр Рогов. Кандидатом стал также радиоведущий Константин Михайлов.

Защитниками могут выступить Арина Холина, ведущая Татьяна Геворкян, шоумен Антом Лавреньтев или певица Мия Бойка. Обвинителя не изменили — это Эвелина Хромченко.

При этом в «Модном приговоре» судьбу образов будут решать также зрители, для которых сделали онлайн-голосование.