Впервые в мире в Егорьевске произведут пористый шоколад с пористой начинкой

Генеральный директор предприятия Ольга Муравьева рассказала, в чем особенность новой линии. На ней специалисты изготовят пористый шоколад с пористой начинкой. В настоящее время аналогов такой линии в мире нет. Она была создана ведущим немецким производителем эксклюзивно для егорьевской фабрики.

Открытие линии прошло в торжественной обстановке. На мероприятие прибыли глава г.о. Егорьевск Дмитрий Викулов, его заместитель Роман Заплитный и председатель местного Совета депутатов Михаил Лавров, чтобы пожелать семейному бизнесу процветания.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Егорьевск ]

Поводов для организации праздника было несколько. В нынешнем году фабрике «Победа» исполняется 25 лет. Ведущих специалистов наградили подарочными сертификатами. Вклад в экономическое развитие округа и региона директора также был оценен. Ольге Муравьевой вручили Знак Московской областной Думы. Ольга Эдуардовна поблагодарила за внимание, оказанное сотрудникам предприятия и личной ей.

Вскоре на Кондитерской фабрике «Победа» откроется еще одна производственная линия. С ноября кондитеры начнут производство вафель в шоколаде. Оборудования разных производителей в комплексе позволяют выпускать новый продукт. Всего на предприятии функционирует 30 линий.