«Впервые за 20 лет практики»: адвокат о деле, где суд лишил семью единственного жилья

Резонансное решение суда о конфискации единственного жилья, вынесенное в Москве, грозит оставить семью на улице. Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», Черемушкинский районный суд постановил изъять в пользу государства трехкомнатную квартиру, половина которой по закону принадлежит не осужденному, а его супруге.

История началась в 2008 году, когда супруги Денис К. и Елена С. совместно приобрели квартиру в районе Покровское-Стрешнево. В 2019 году в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве и отмывании денег, завершившееся обвинительным приговором и пятью годами лишения свободы. Его имущество было арестовано.

Ключевой конфликт возник после того, как в 2022 году Тушинский районный суд официально разделил совместно нажитое имущество супругов, выделив Елене ее законную половину квартиры, целиком гараж и 12,5% доли в компании «Тилар». Однако в рамках уголовного дела Черемушкинский суд проигнорировал это решение и вынес постановление о конфискации всей квартиры целиком, а также гаража и 25% доли в бизнесе, что вдвое превышает долю самого осужденного.

Адвокат семьи отмечает, что за 20 лет практики впервые столкнулся с судебным решением, лишающим людей единственного законного жилья. Сейчас семья намерена обжаловать это постановление, чтобы вернуть собственность ни в чем не повинной супруге.