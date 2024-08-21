Врач Шелудкова: при сухости во рту нужно срочно посетить стоматолога
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Врач-стоматолог Виктория Шелудкова в беседе с сайтом aif.ru рассказала о десяти причинах посетить стоматолога как можно скорее.
В первую очередь насторожить должен запах изо рта. Многие люди не подозревают у себя галитоз, хотя причины его появления могут быть психологические и медицинские. Это может указывать на проблемы с полостью рта или системой ЖКТ. В самом несерьезном случае дело в плохой гигиене, которую просто нужно подкорректировать.
Вторая причина бежать к стоматологу — кровоточивость десен. Она может возникать во время употребления пищи или при чистке зубов. Это может указывать на гингивит, пародонтит, стоматит и другие заболевания. Часто это один из признаков развития сахарного диабета.
Изменение цвета эмали, он же флюороз, также может стать причиной посещения врача. В самых тяжелых случаях (осыпание, крошение зубов, трещины) это может указывать на развитие онкологии.
Также Виктория Шелудкова советует обращаться к врачу при появлении следующих проблем:
- Повышенная чувствительность зубов.
- Боль челюсти, десен или зубов.
- Воспаление и изменение цвета десен.
- Разрушение и шаткость зубов.
Сухость во рту тоже может стать причиной для посещения стоматолога. Слюна играет важную роль в переваривании пищи, а также омывании поверхности зубов. От сухости могут начаться проблемы с зубным рядом, а также привести к заболеваниям полости рта.
Врач советует не затягивать посещение стоматолога, а также не забывать о плановых ежегодных осмотрах.
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