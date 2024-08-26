Врач из Астраханской области благодаря программе «Социальная ипотека» переехала в Подмосковье

Семья фтизиатра из Астраханской области готовится к новоселью в городском округе Пушкинский благодаря участию в региональной программе «Социальная ипотека». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.

Общий стаж фтизиатра Натальи Бузиной составляет уже более пятнадцати лет. Работать в Московской области ее пригласило руководство ГБУЗ МО «Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер». По словам обладательницы сертификата, во фтизиатрию идут только романтики.

«Фтизиатр лечит туберкулез. Нашу специальность можно сравнить с хождением по лезвию ножа. Во-первых, серьезная инфекция. Во-вторых, наши пациенты сами по себе сложный контингент, у большинства из них тяжелый жизненный багаж за спиной. Подход нужно найти к каждому», — поделилась женщина.

Еще на этапе переговоров с диспансером Наталья уточнила информацию о социальной программе региона. Окончательное решение переезжать она приняла, когда удостоверилась, что соответствует всем критериям для участия. У нее двое сыновей — студент и школьник. Они выбрали двухкомнатную квартиру в новом доме.